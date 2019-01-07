Боевой корабль США в Черном море: появилась реакция России
В Минобороны Российской Федерации заявили, что контролируют действия десантного экспедиционного корабля USS FortMcHenry военно-морского флота США, который вошел в Черное море для поддержки безопасности.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передало издание "Интерфакс".
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В ведомстве отметили, что корабль военно-морских сил США попал в акваторию Черного моря в 21.00 по московскому времени (20.00 по киевскому времени) 6 января.
Напомним, что 6 января пресс-служба 6 флота США сообщила, что десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США идет в Черное море через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев.
Какой корабль США направила в Черное море?
USS FortMcHenry – десантный экспедиционный корабль, который может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещены площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.
Что случилось в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, идущие в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.