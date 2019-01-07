Боевой корабль США в Черном море: появилась реакция России

В Минобороны Российской Федерации заявили, что контролируют действия десантного экспедиционного корабля USS FortMcHenry военно-морского флота США, который вошел в Черное море для поддержки безопасности.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передало издание "Интерфакс".

Читайте также: Корабль НАТО пришвартовался в Одессе: появились первые фото

В ведомстве отметили, что корабль военно-морских сил США попал в акваторию Черного моря в 21.00 по московскому времени (20.00 по киевскому времени) 6 января.

Напомним, что 6 января пресс-служба 6 флота США сообщила, что десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США идет в Черное море через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев.

Какой корабль США направила в Черное море?

USS FortMcHenry – десантный экспедиционный корабль, который может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещены площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, идущие в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.