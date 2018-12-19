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      Корабль НАТО пришвартовался в Одессе: появились первые фото

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      Появились первые фото корабля НАТО в порту Одессы
      Появились первые фото корабля НАТО в порту Одессы / Фото из открытых источников

      Корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.

      Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

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      24 канал писал, что визит корабля происходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Великобритания выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Корабель НАТО прибув в Україну
      Корабль НАТО пришвартовался в порту Одессы / Фейсбук Андрея Клименко

      Уже в среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль пришвартовался у причала Одесского морского порта.

      Первым фото из Одессы нам только что прислал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Dan Hallett,
      – написал Клименко.

      Британський розвідник прибув до Одеси
      HMS Echo в порту Одессы 19 декабря 2018 года / Источник: dumskaya.net

      Британський розвідник увійшов до Одеси
      HMS Echo вошел в Украину 19 декабря / Источник: dumskaya.net

      Корабель НАТО увійшов до Одеси
      Визит стал следствием договоренностей между Украиной и Британией / Источник: dumskaya.net

      Местное издание "Думская" отмечает, что корабль останется в Одессе на несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

      К слову, НАТО усиливает военную помощь Украине. Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи, кроме того миссия НАТО будет следить за безопасностью в Черном море.

      Корабль корабль Великобритания направила в Черное море?HMS Echo (H87) – многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Другой – HMS Enterprise (H88) – уже заходил в Черное море в начале 2018 года. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, предоставляющими им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Также благодаря этим двигателям и носовому подруливающему устройству корабли могут долго находиться на одной точке несмотря на течение и ветер, что важно при подводной деятельности.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Водный транспорт Великобритания НАТО
      Источник: 24 Канал
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