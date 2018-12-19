Корабль НАТО пришвартовался в Одессе: появились первые фото

Корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

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24 канал писал, что визит корабля происходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Великобритания выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.



Корабль НАТО пришвартовался в порту Одессы / Фейсбук Андрея Клименко

Уже в среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Первым фото из Одессы нам только что прислал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Dan Hallett,

– написал Клименко.



HMS Echo в порту Одессы 19 декабря 2018 года / Источник: dumskaya.net





HMS Echo вошел в Украину 19 декабря / Источник: dumskaya.net



Визит стал следствием договоренностей между Украиной и Британией / Источник: dumskaya.net

Местное издание "Думская" отмечает, что корабль останется в Одессе на несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

К слову, НАТО усиливает военную помощь Украине. Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи, кроме того миссия НАТО будет следить за безопасностью в Черном море.

Корабль корабль Великобритания направила в Черное море?HMS Echo (H87) – многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Другой – HMS Enterprise (H88) – уже заходил в Черное море в начале 2018 года. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, предоставляющими им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Также благодаря этим двигателям и носовому подруливающему устройству корабли могут долго находиться на одной точке несмотря на течение и ветер, что важно при подводной деятельности.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.