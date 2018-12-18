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      Ответ Путину: появились фото военного корабля Британии в Черном море

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      Корабль Королевского флота Британии вошел в Черное море
      Корабль Королевского флота Британии вошел в Черное море / Фото из открытых источников

      Вчера, 17 декабря, в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Британский разведчик вошел в акваторию из-за агрессии России в Керченском проливе.

      Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

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      Визит корабля происходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон анонсировал появление разведчика в Черном море.


      HMS Echo прошел пролив Босфор/ Источник: Twitter-страница Yörük Işık

      Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.. Так HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, не имеющим выхода к Черному морю, вошедшим в акваторию с начала Керченского кризиса.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Какой корабль Британия направила в Черное море?HMS Echo (H87) – многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Британии. Другой-HMS Enterprise (H88) - уже заходил в Черное море в начале 2018 года. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальними двигателями, придают им чрезвычайно точную управляемость и маневренность на низких скоростях вплоть до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Также благодаря этим двигателям и носовом рулевому устройству корабли могут долго находиться на одной точке несмотря на течение и ветер, что важно при подводной деятельности.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Водный транспорт Великобритания
      Источник: 24 Канал
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