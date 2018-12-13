Ответ НАТО на агрессию России: Украина получит усиленную военную помощь

НАТО усиливает военную помощь Украине. Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи, кроме того миссия НАТО будет следить за безопасностью в Черном море.

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Порошенко , пишет "Европейская правда".

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Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море.

"Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование для защищенной связи в украинской армии до конца года", – сообщил он.

При этом Столтенберг напомнил, что Альянс уже оказывает помощь ВСУ через трастовые фонды. В частности, один из таких фондов занимается реформой коммуникационной системы украинской армии.

Кроме этого, генсек повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию.

Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли,

– сказал Столтенберг.

Со своей стороны, Петр Порошенко заявил, что представители НАТО будут следить за безопасностью в регионе.

"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", – цитирует слова главы государства УНН.

Напомним, недавно Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Североатлантический альянс может поддержать Украину в борьбе с агрессией России, если отправит свои военные корабли в Черное море. По его словам, это вопрос глобальной безопасности.

Что случилось в Азовском море?



25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.