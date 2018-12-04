Россия пытается захватить Азовское море, – генсек НАТО

Россия пытается использовать оккупированный Крым и построение Крымского моста для захвата Азовского моря.При этом НАТО никогда не признает незаконных действий России и заявляет о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи альянса в Брюсселе с участием глав МИД Украины и Грузии, пишет "Европейская правда".

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Генсек НАТО отметил, что Россия незаконно аннексировала Крым, впоследствии незаконно построила Крымский мост, а сейчас пытается использовать это для эскалации в регионе.

Теперь она (Россия – 24 канал) пытается это использовать для расширения своего влияния и для того, чтобы взять под контроль Азовское море,

– подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО никогда не признавал и не признает аннексии Крыма, а также полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Любые попытки заблокировать доступ украинских кораблей со стороны РФ будет нарушением двустороннего соглашения между двумя странами. Это пример того, как Россия не уважает территориальную целостность своих соседей", – добавил генсек.

Столтенберг подчеркивает, что Россия должна обеспечить свободу навигации и позволить беспрепятственный доступ к украинским портам.

Напомним, Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.