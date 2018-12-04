Росія намагається захопити Азовське море, – генсек НАТО

Росія намагається використати окупований Крим та побудову Кримського мосту для захоплення Азовського моря. Натомість НАТО ніколи не визнає незаконних дій Росії та заявляє про повну підтримку територіальної цілісності України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі альянсу у Брюсселі за участі глав МЗС України і Грузії, пише "Європейська правда".

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Генсек НАТО відзначив, що Росія незаконно анексувала Крим, згодом незаконно побудувала Кримський міст, а зараз намагається це для ескалації в регіоні.

Тепер вона (Росія – 24 канал) намагається це використати для розширення свого впливу та для того, щоб взяти під контроль Азовське море,

– наголосив він.

Столтенберг підкреслив, що НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму, а також цілком підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Будь-які спроби заблокувати доступ українських човнів з боку РФ буде порушенням двосторонньої угоди між двома країнами. Це приклад того, як Росія не поважає територіальну цілісність своїх сусідів", – додав генсек.

Столтенберг наголошує, що Росія повинна забезпечити свободу навігації та дозволити безперешкодний доступ до українських портів.

Нагадаємо, Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.