Россия хочет аннексировать всю Украину: Порошенко ответил на обвинения Путина относительно Азова

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт на Азове спровоцировал не он, а именно Россия, поскольку впервые с 2014 года войска Кремля, не скрываясь, совершили попытки аннексировать всю территорию Украины и весь ее государственный аппарат.

Такое заявление украинский гарант сделал в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera, передает УНИАН.

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Не существует никаких доказательств того, что это моя попытка намеренно спровоцировать кризис для влияния на избирательный процесс. Здесь совсем не стоит вопрос моей популярности накануне голосования. К сожалению, пока на кону – суверенитет и территориальная целостность Украины. Единственный выход из ситуации – Путин должен уйти с нашей земли и оставить нас в покое,

– отметил он.

По словам политика, россияне держат наготове сотни самолетов и танков вблизи границы с Украиной.

"Наши требования хорошо известны, мы их сформулировали совместно с Францией и Германией. Мы призываем к соблюдению минских соглашений, чтобы гарантировать постоянное прекращение огня. Призываем, чтобы "голубые каски" ООН, как миротворческие силы, заняли буферную зону в оккупированных регионах. Призываем к освобождению наших пленных", – подчеркнул президент.

В то же время он подчеркнул, что вместо того, чтобы положительно ответить на призывы Украины, Москва решила усилить напряжение.

"Впервые со времен начала агрессии в 2014 году, российские солдаты, не скрываясь, действуют среди белого дня на наших захваченных территориях с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата", – подытожил Порошенко.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям потому что те "шли в Керчь". По его словам, это провокация со стороны Киева с целью подорвать Крымский мост.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. В то же время Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.