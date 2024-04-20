О 203-мм снарядах американского производства у россиян сообщил телеграм-канал "Украинский Информатор". Аналитики уже имеют предположение, откуда у врага эти снаряды.

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О чем свидетельствуют опубликованные кадры

На фото видно боеприпас и промаркированный пороховой заряд "203-2С7". Очевидно, снаряд предназначен для стрельбы из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион".

Цифра 203 указывает на то, что снаряд получил наименование "Изделие 203". Боеприпас с таким наименованием встречался в российских таблицах стрельбы, которые были составлены в 2023 году.



Заряд 203-2С7 / Фото "Украинский информатор"

Нанесение маркировки на пороховые заряды и составление таблицы стрельбы может указывать на то, что россияне получили достаточно большую партию этих боеприпасов, а не захватили их у украинских военных. Также россияне могли перепаковать пороховые заряды и оставить тару,

– отмечает "Милитарный".

Откуда враг мог получить это оружие

Издание предположило, что Россия получила эти боеприпасы из иранских арсеналов. Ведь эта страна тоже эксплуатирует американские 203-мм самоходные артиллерийские установки М110.

Также, кроме Ирана, М110 эксплуатируют Бахрейн, Кипр, Греция, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан, Тайвань и Турция.

Однако именно Иран "прославился" поставками оружия в Россию. В частности недавно он поставил российским военным партию 120-мм мин, которые изготовили в 2023 году.

Всего с сентября 2022 года Иран продал России боеприпасов для войны против Украины на сумму чуть более миллиона долларов.

Согласно обнародованному контракту, кроме "Шахедов" Иран продает России различные типы ракет и боеприпасов, в частности 125-миллиметровые стволы для танков Т-72, стволы для 122-миллиметровой гаубицы Д-30, танковые, артиллерийские боеприпасы.

Также российские захватчики активно используют иранские 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды семейства Arash к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град".