Про 203-мм снаряди американського виробництва у росіян повідомив телеграм-канал "Український Інформатор". Аналітики вже мають припущення, звідки у ворога ці снаряди.

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Про що свідчать опубліковані кадри

На фото видно боєприпас та промаркований пороховий заряд "203-2С7". Вочевидь, снаряд призначений для стрільби з самохідної артилерійської установки 2С7 "Піон".

Цифра 203 вказує на те, що снаряд отримав найменування "Изделие 203". Боєприпас з таким найменуванням траплявся у російських таблицях стрільби, які були складені у 2023 році.



Заряд 203-2С7 / Фото "Український інформатор"

Нанесення маркування на порохові заряди й складання таблиці стрільби може вказувати на те, що росіяни отримали достатньо велику партію цих боєприпасів, а не захопили їх в українських військових. Також росіяни могли перепакувати порохові заряди й залишити тару,

– зазначає "Мілітарний".

Звідки ворог міг отримати цю зброю

Видання припустило, що Росія отримала ці боєприпаси з іранських арсеналів. Адже ця країна теж експлуатує американські 203-мм самохідні артилерійські установки М110.

Також, окрім Ірану, М110 експлуатують Бахрейн, Кіпр, Греція, Єгипет, Йорданія, Марокко, Пакистан, Тайвань і Туреччина.

Однак саме Іран "прославився" постачанням зброї до Росії. Зокрема, нещодавно він поставив російським військовим партію 120-мм мін, які виготовили у 2023 році.

Загалом від вересня 2022 року Іран продав Росії боєприпасів для війни проти України на суму трохи більше мільйона доларів.

Згідно з оприлюдненим контрактом, окрім "Шахедів", Іран продає Росії різні типи ракет та боєприпасів, зокрема, 125-міліметрові стволи для танків Т-72, стволи для 122-міліметрової гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси.

Також російські загарбники активно використовують іранські 122-міліметрові осколково-фугасні снаряди сімейства Arash до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".