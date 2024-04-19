Поставки "Шахедів" для Росії з часом можуть бути зменшені або зовсім обмежені. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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"Якщо Іран відчує, що загроза війни велика, то поставки або Shahed-136, або компонентів для них, або балістичних ракет, про які теж говорили, що Іран може поставити, можуть бути зменшені або зовсім обмежені", – пояснив він.

Однак наразі рано робити висновки, коли це станеться та чи станеться взагалі. Військовий оглядач припустив, що після величезних поставок дронів-камікадзе для Росії Іран може використовувати запаси, бо так швидко відновити виробництво – це дуже складно.

Ірану було вигідно постачати "Шахеди"

Давид Шарп зазначив, що Ірану було вигідно постачати "Шахеди" Росії з певних причин. Насамперед Іран перебував під санкціями, тому мав величезний дефіцит валюти та технологій.

І тут випала можливість. Насамперед і щодо іміджу, коли держава купує у тебе привселюдно зброю. Це реклама ВПК. Також це можливість отримати багато грошей, якісь технології, зброю. Зокрема, Іран отримав винищувачі Су-35. Цього Ірану не вистачало,

– підкреслив він.

Крім того, це було випробування цих дронів. "Шахеди" застосовувались і раніше у різних країнах, однак не у такій кількості, як це робить Росія проти України.

Виробники "Шахедів" потрапили під санкції