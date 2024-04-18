Чому країни ввели санкції

П'ять компаній, які діють у кількох юрисдикціях і постачають комплектуючі для Khuzestan Steel Company, також були включені до санкційного списку.

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Як зазначають у Міністерстві фінансів США, металургійна галузь Ірану генерує дохід, еквівалентний кільком мільярдам доларів щорічно, більшість з яких приходиться на експорт сталі.

Одночасно з цими діями, Великобританія ввела санкції проти кількох іранських військових організацій, осіб та організацій, залучених до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет.

Ми зобов'язані посилювати наш санкційний режим проти Ірану найближчими днями та тижнями. Протягом останніх трьох років ми націлились на понад 600 осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю Ірану, порушеннями прав людини та фінансуванням таких груп, як ХАМАС, Хусити, Хезболла та різні іракські міліції. Ми також активно здійснювали наші санкції, включно з нарахуванням рекордних штрафів та викриттям схем та мереж ухилення від санкцій,

– зазначає міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Санкції проти виробників БПЛА

Бюро промисловості та безпеки Міністерства комерції США (BIS) також вводить новий контроль, щоб обмежити доступ Ірану до таких технологій, як базова комерційна мікроелектроніка.

Обмеження застосовуються також до товарів, виготовлених за межами США, які вироблені з використанням американських технологій.

Важливо! Це доповнюється комплексними експортними обмеженнями, які вже були накладені на Іран, включаючи контроль за участю Ірану в постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що підтримує незаконну війну Росії в Україні.