Експорт під загрозою санкцій

Цікаво, що рекордні поставки нафти відбуваються на тлі дискусій західних країн про введення додаткових санкцій у відповідь на агресію Ірану проти Ізраїлю.

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Так, в перші три місяці року Іран продавав близько 1,56 мільйона барелів нафти щодня, переважно в Китай, що є найбільшим показником з третього кварталу 2018 року.

Попри успіхи в експорті нафти, Іран зіштовхується з проблемами через прагнення США та ЄС посилити санкції після його атаки на Ізраїль.

Зауважте! Наразі Вашингтон та Європейський Союз розробляють нові санкції проти Ірану, щоб переконати Ізраїль уникнути ескалації конфлікту. Міністр фінансів США Джанет Єллен визнала, що Іран продовжує експортувати нафту і зазначила, що необхідно зробити більше для обмеження цієї торгівлі.

Іран хоче обійти санкції

Нафтотрейдери Ірану вже розробили методи обходу санкцій. Основним споживачем іранської нафти є Китай, що дозволяє Ірану частково уникнути західного тиску.

США останнім часом активізували санкції проти окремих танкерів, що, ймовірно, транспортують іранську нафту. Зокрема, обмеження щодо двох танкерів були застосовані у лютому та ще щодо тринадцяти — у квітні.

Проте це мало мінімальний вплив на експорт. За рік флот, який Іран використовує для транспортування нафти, збільшився на п'яту частину до 253 суден, а кількість супертанкерів, здатних перевозити до 2 мільйонів барелів, подвоїлася з 2021 року.

Цікаво! За даними компанії Kpler, яка моніторить рух танкерів у світі, практично вся іранська нафта, продана цього року, була відправлена до Китаю. Аналітики попереджають, що агресивне застосування санкцій може дестабілізувати не тільки нафтовий ринок, а й вплинути на відносини між США та Китаєм.

Напад Ірану на Ізраїль

Цими вихідними ізраїльські оборонні сили перехопили приблизно 300 ракет та дронів, випущених Іраном. Ця атака стала першою прямою спробою Тегерана атакувати Ізраїль, що викликало занепокоєння щодо можливості загострення регіонального конфлікту, адже Ізраїль розглядає варіанти відповіді.

Зауважте! Ця напруженість наростала з моменту атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, що спричинило зростання цін на нафту більше ніж на 15% за цей рік до приблизно 90 доларів за барель.

Однак, після нападу Ірану ціни на нафту знизилися. Учасники ринку розглянули можливість, що нафтопостачання з регіону не зазнає серйозних перебоїв. Ціна на нафту марки Brent знизилася на 3% до 87,37 доларів за барель у середу.