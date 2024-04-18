Експорт російського дизелю

Навіть через кілька тижнів після атак безпілотників на нафтопереробні заводи Росії, експорт дизпалива країни продовжує падати.

Читайте також 4 мільярди доларів на озброєння: про що говорив Марченко у Вашингтоні

Нині трейдери уважно стежать за тенденціями експорту в Росії. Нещодавно темпи нафтопереробки в країні впали до 11-місячного мінімуму, тож ймовірно доведеться перенаправляти сиру нафту, яку заводи не можуть переробити, на експорт.

Попри те, що потоки нафти зросли, існують обмеження, які не дозволять, щоб поставки зросли набагато більше.

Нагадаємо! Остання атака на російський НПЗ сталася 2 квітня, тож з часом це теж може плинути на експортні потоки.

Шольц наголосив, що допомагати Росії не можна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення щодо наростання торгівлі між Китаєм та Росією після початку повномасштабного вторгнення.

Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати,

– сказав він.

Перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном він наголосив, що оминати санкції Заходу та постачати зброю Росії не варто/