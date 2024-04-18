Экспорт российского дизеля

Даже через несколько недель после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России, экспорт дизтоплива страны продолжает падать.

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Сейчас трейдеры внимательно следят за тенденциями экспорта в России. Недавно темпы нефтепереработки в стране упали до 11-месячного минимума, поэтому вероятно придется перенаправлять сырую нефть, которую заводы не могут переработать, на экспорт.

Несмотря на то, что потоки нефти выросли, существуют ограничения, которые не позволят, чтобы поставки выросли гораздо больше.

Напомним! Последняя атака на российский НПЗ произошла 2 апреля, поэтому со временем это тоже может повлиять на экспортные потоки.

Шольц отметил, что помогать России нельзя

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство относительно нарастания торговли между Китаем и Россией после начала полномасштабного вторжения.

Мы будем говорить о том, что никому не разрешено помогать,

– сказал он.

Перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Цяном он отметил, что обходить санкции Запада и поставлять оружие России не стоит/