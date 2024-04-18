На чем акцентировал Марченко

Министр отметил, что событие было посвящено исключительно Украине. В нем приняли участие министры финансов других стран и руководство ведущих международных финансовых организаций.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины От партнеров прозвучали слова поддержки и готовность ее продолжать. Надеюсь, что это найдет воплощение в конкретных действиях, в которых так нуждается Украина, защищая на своей территории принципы свободы и демократии.

На встрече он также отметил, что с начала 2024 года Украина оказалась в сложном положении из-за задержки финансовой и военной помощи. Несмотря на это, правительству удалось удержать стабильность.

4 миллиарда долларов США – именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета,

– сообщил министр.

На его взгляд, отсутствие или задержка поддержки Украины негативно влияет на нашу способность противостоять врагу на фронте. Тогда как нехватка средств ПВО и ПРО – уменьшает экономический потенциал страны.

Необходимо ускорить поиск механизма использования замороженных активов России в пользу Украины. Агрессор должен заплатить за свои преступные действия,

– сказал Марченко.

Министр подытожил, что стране нужно вооружение, чтобы противостоять врагу, поэтому работа в рамках Весенних сборов продолжается.