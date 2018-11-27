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      Как Россия окружила Украину танками и военными: заявление Порошенко

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      Количество российских танков вдоль украинской границы возросло втрое, – Порошенко
      Количество российских танков вдоль украинской границы возросло втрое, – Порошенко / Соцсети

      Президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на разведку убеждает, что количество российских танков, которые располагаются вдоль российской границы выросло втрое. Кроме того, по его словам, увеличилось количество российских военных подразделений, которые были развернуты вдоль всей границы.

      Такое заявление он сделал во время интервью украинским телеканалам.

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      В частности, он показал журналистам фото, которые были сделаны 17 сентября и 24 октября.

      "Разведка предоставила несколько доказательств. Это российская военная база, которая располагается в 18 километрах от нашей границы. Это 17 сентября, это 24 октября. Это все танки. Как вы видите, количество танков на базах, которые располагаются вдоль нашей границы выросло втрое", – обратился он к журналистам.

      В то же время гарант добавил, что количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, при чем по всей длине, кардинально возросло.

      "Позиции относительно возможных учений, никак это увеличение не оправдывают", – подытожил Порошенко.

      К слову, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости России Украина – Россия Оружие Президент Украины
      Источник: 24 канал
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