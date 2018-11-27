Як Росія оточила Україну танками та військовими: заява Порошенка

Президент України Петро Порошенко з посиланням на розвідку переконує, що кількість російських танків, які розташовуються уздовж російського кордону зросла утричі. Крім того, за його словами, збільшилася кількість російських військових підрозділів, які було передислоковано уздовж всього кордону.

Таку заяву він зробив під час інтерв’ю українським телеканалам.

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Зокрема, політик показав журналістам фото, які було зроблено 17 вересня та 24 жовтня.

"Розвідка надала декілька доказів. Це російська військова база, яка розташовується у 18 кілометрах від нашого кордону.Це є 17 вересня, це є 24 жовтня. Це все танки. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовуються уздовж нашого кордону зросла утричі", – звернувся він до журналістів.

Водночас гарант додав, що кількість підрозділів, які було передислоковано уздовж нашого кордону, при чому по всій довжині, кардинально зросла.

"Позиції щодо можливих навчань, ніяк це збільшення не виправдовують", – підсумував Порошенко.

До слова, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців.