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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія збільшила кількість кадрових офіцерів-розвідників на Донбасі: відома причина

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На Донбасі побільшало кадрових російських офіцерів-розвідників
На Донбасі побільшало кадрових російських офіцерів-розвідників / Фото з відкритих джерел

Командування російських окупаційних військ збільшило кількість кадрових офіцерів-розвідників РФ на Донбасі, які залучаються для підготовки розвідувально-диверсійних груп.

Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба Міністерства оборони України.

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ збільшило кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, які залучаються для підготовки розвідувально-диверсійних груп у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації,
– сказав він.

Українська розвідка пояснює це зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки окупантів та зростанням бойових втрат серед рядового складу їх розвідників.

"У зв’язку з цим, офіцерами-розвідниками ЗС РФ, чисельністю близько 20 осіб, розпочато ретельне вивчення обстановки та проводиться рекогносцировка місцевості у різних районах передових позицій російських окупаційних військ", – додав Гуцуляк.

За його словами, на вимогу російської розвідки, інженерно-саперні підрозділи бойовиків збільшили кількість основних і запасних проходів на ділянках мінно-вибухових загороджень для диверсійно-розвідувальних груп.

Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні Сили України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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