Россия увеличила количество кадровых офицеров-разведчиков на Донбассе: известна причина

Командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых офицеров-разведчиков РФ на Донбассе, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп.

Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации,

– сказал он.

Украинская разведка объясняет это снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена оккупантов и ростом боевых потерь среди рядового состава их разведчиков.

"В связи с этим, офицерами-разведчиками ВС РФ, численностью около 20 человек, начато тщательное изучение обстановки и проводится рекогносцировка местности в различных районах передовых позиций российских оккупационных войск", – добавил Гуцуляк.

По его словам, на требование российской разведки, инженерно-саперные подразделения боевиков увеличили количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп.