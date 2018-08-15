Как на Донбассе с коптерами работают украинские разведчики: видео

Украинские разведчики рассказали, как им помогают современные коптеры в исследовании позиций пророссийских боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Однако, как признаются военные, часто теряют своих "крылатых помощников".

Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

О работе разведчиков в Донецкой области рассказал один из них – оператор беспилотников из 72-й бригады с позывным Сильвер.

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Ночью придет Сильвер с коптером, слетаем к боевикам, посмотрим, что там. Потому что в последнее время ночью слышно, как по их позициям носятся "бэхи",

– рассказал командир одной из рот 72-й бригады с позывным Левша.

После небольшого перерыва на кофе разведчики направились в темноте к линии – "пределов контролируемой Украиной территории".

"Купил новые акуммы к коптерам, новую прошивку поставил. Теперь радиус полета в три раза больше. Винты поставил новые, менее шумные", – рассказал по дороге Сильвер.

Разведчику понадобилось всего несколько минут, чтобы настроить коптер и запустить его в небо. Затем на небольшом экране планшета появляются позиции пророссийских боевиков. Левша пристально всматривается и корректирует полет, объясняя, что конкретно его интересует.

Однако вскоре враг замечает коптер и бежит в блиндаж. После этого по коптеру из пулемета открывается огонь.

Сильвер не волнуется, что боевики стреляют по его коптеру, ведь известно, что сбить коптер из стрелкового оружия трудно. Однако на этот раз врагу таки повезло, и сигнал от беспилотника неожиданно исчез. Разведчик пытается понять, в чем проблема, но экран сигнализирует о потере.

Ребята матерились и искали объяснение этой ситуации. Разведчик положил оборудование, что осталось на земле, в кейс, и группа отправилась обратно. По дороге он рассказывал, что потерянный беспилотник даже был окрашен специальной малозаметной краской,

— говорится в сообщении "Вернись живым".