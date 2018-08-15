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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як на Донбасі з коптерами працюють українські розвідники: відео

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Українські військові проводять розвідку безпілотниками на Донбасі
Українські військові проводять розвідку безпілотниками на Донбасі / Кадр з відео

Українські розвідники розповіли, як їм допомагають сучасні коптери у дослідженні позицій проросійських бойовиків у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Проте, як зізнаються військові, часто втрачають своїх "крилатих помічників".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Про роботу розвідників у Донецькій області розповів один із них – оператор безпілотників з 72-ї бригади з позивним Сільвер.

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Вночі прийде Сільвер з коптером, злітаємо до бойовиків, подивимося, що там. Тому що останнім часом вночі чути, як по їх позиціях носяться "бехи",
– розповів командир однієї з рот 72-ї бригади з позивним Лівша.

Після невеликої перерви на каву розвідники подалися в темряві до лінії – "межі контрольованої Україною території".

"Купив нові акуми до коптера, нову прошивку поставив. Тепер радіус польоту в три рази більший. Гвинти поставив нові, менш галасливі", – розповів дорогою Сільвер.

Розвіднику знадобилося всього кілька хвилин, щоб налаштувати коптер і запустити його в небо. Потім на невеликому екрані планшета з'являються позиції проросійських бойовиків. Лівша пильно вдивляється і коригує політ, пояснюючи, що конкретно його цікавить.

Проте невдовзі ворог помічає коптер і біжить у бліндаж. Після цього по коптеру з кулемету відкривається вогонь.

Сільвер не хвилюється, що бойовики стріляють по його коптеру, адже відомо, що збити коптер зі стрілецької зброї важко. Проте цього разу ворогу таки пощастило, і сигнал від безпілотника несподівано зник. Розвідник намагається зрозуміти, в чому проблема, але екран сигналізує про втрату.

Хлопці матюкалися і шукали пояснення цієї ситуації. Розвідник поклав обладнання, що залишилося на землі, в кейс, і група вирушила назад. Дорогою він розповідав, що втрачений безпілотник навіть був пофарбований спеціальною малопомітною фарбою,
— мовиться в повідомленні "Повернись живим".

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил авіація Волонтери
Джерело: 24 канал
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