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      "Это сигнал для России": в НАТО рассказали о последствиях агрессии Кремля

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      В НАТО рассказали о поддержке Украины и кораблях в Черном море
      В НАТО рассказали о поддержке Украины и кораблях в Черном море / Фото из открытых источников

      Заседание министров иностранных дел стран НАТО вместе с главами МИД Украины и Грузии стало важным сигналом для России – Альянс примет решение о дальнейшем противодействии агрессору. НАТО также продолжит демонстрировать свое присутствие в Черном море.

      Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

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      Так, страны НАТО выразили Киеву поддержку из-за агрессии РФ в Азовском море.

      Именно эта встреча была важным сигналом для РФ, потому что все страны встретились с Украиной и Грузией и выразили свою поддержку. Мы внимательно мониторим ситуацию и уже исходя из дальнейших оценок будем принимать решение о наших дальнейших усилиях,
      – сказал Столтенберг.

      Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию отпустить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и корабли. Он также подчеркнул, что корабли НАТО регулярно патрулируют и проводят учения в Черном море.

      "В этом году судна под командованием НАТО провели 120 дней в Черном море, по сравнению с 80 днями прошлого года...Поэтому в Черном море уже есть много НАТО", – добавил генсек.

      Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать оценивать свое присутствие в регионе.

      Напомним, Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушение всего государственного аппарата.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Водный транспорт Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики НАТО
      Источник: 24 Канал
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