Ключевая цель Путина в Азове – проект "Новороссия 2:0", – дипломат

Россия демонстрирует, что не собирается давать Украине возможность увеличивать свои способности противодействовать ползучей аннексии в Азовском море. А вялая реакция мира показывает, что россияне могут и дальше наглеть.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Россия в Азовском море создает новую реальность. Не только с целью нанести экономический ущерб Украине. Это тактические цели. Ключевая цель – проект "Новороссия 2:0". В 2014 году Москва хотела отрезать по суше центральную часть Украины от моря. Потому что без портов Украина станет недееспособной. Когда этот проект не реализовался, Кремль пошел по морю, где Россия имеет преимущество. И дальше Кремль будет пытаться перекрыть торговлю по Черному морю. А это большой вред нашей экономике,

– отмечает Александр Хара.

По словам дипломата, Путин не собирается останавливаться, понимая слабость Украины и Запада, который реагирует с опозданием и неадекватно. Кремль меняет ситуацию на месте и затем фиксирует статус кво. Так было с аннексией Крыма. И минскими соглашениями – их уже подписывали после того, как пророссийские боевики захватили Дебальцево и другие территории, которые должны были контролироваться Украиной.

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Сначала в Азовском море Россия пошла не военным путем – начали инспектировать суда, которые шли в или из Мариуполя или Бердянска. Потом увеличили количество времени проверки. Вход в Азовское море занимает 2-3 суток, выход – около 4. И это более важно, потому что это загруженные суда, которые везут товары или сырье в другие страны. И уже 25 ноября происходит факт агрессии России против Украины в Азовском море,

– рассказывает Хара.

Дипломат напоминает: Путин не раз заявлял, что до завершения выборов в Украине нет смысла вести переговоры с Порошенко. То есть в ближайшее время ничего не будет решено.

Напомним, Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Между тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца