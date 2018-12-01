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      В России уже просят Украину отменить запрет на въезд граждан РФ

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      Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов
      Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов / Фото из открытых источников

      Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал украинского омбудсмена Людмилу Денисову посодействовать отмене запрета на въезд в Украину мужчинам-гражданам РФ в возрасте 16-60 лет.

      Письмо с просьбой Федотова опубликовано на сайте РПЛ.

      "Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", – говорится в тексте обращения.

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      Принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на обучение, на крестины, на поминальные службы,
      – выразил убеждение представитель России.

      Отметим, что Федотов в своем обращении перекрутил информацию о россиянах, которых не будут впускать в Украину. Ведь известно, что запрет не распространяется на людей, которые направляются в Украину с поездкой гуманитарного характера: смерть, болезнь близких родственников.

      "Вот почему я убежден, что запрет ограничивает и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнеров", – добавил Федотов.

      Федотов Денісова заборона в'їзду в Україну для чоловіків з Росії

      Письмо Федотова к Денисовой

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

      Україна Росія заборона в'їзду

       
      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪЕЗДА В УКРАИНУ МУЖЧИНАМ-ГРАЖДАНАМ РОССИИ:
       

       

       
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Запрет въезда россиянам в Украину Новости политики
      Источник: 24 канал
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