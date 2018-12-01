В России уже просят Украину отменить запрет на въезд граждан РФ

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал украинского омбудсмена Людмилу Денисову посодействовать отмене запрета на въезд в Украину мужчинам-гражданам РФ в возрасте 16-60 лет.

Письмо с просьбой Федотова опубликовано на сайте РПЛ.

"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", – говорится в тексте обращения.

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Принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на обучение, на крестины, на поминальные службы,

– выразил убеждение представитель России.

Отметим, что Федотов в своем обращении перекрутил информацию о россиянах, которых не будут впускать в Украину. Ведь известно, что запрет не распространяется на людей, которые направляются в Украину с поездкой гуманитарного характера: смерть, болезнь близких родственников.

"Вот почему я убежден, что запрет ограничивает и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнеров", – добавил Федотов.

Письмо Федотова к Денисовой

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪЕЗДА В УКРАИНУ МУЖЧИНАМ-ГРАЖДАНАМ РОССИИ: