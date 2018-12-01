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      У Росії вже просять Україну скасувати заборону на в'їзд громадян РФ

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      Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов
      Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов / Фото з відкритих джерел

      Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов закликав українського омбудсмена Людмилу Денісову посприяти скасуванню заборони на в'їзд до України чоловікам-громадянам РФ у віці 16-60 років.

      Лист із проханням Федотова опубліковано на сайті РПЛ.

      "Прошу Вас, шановна Людмило Леонтіївно, використати Ваші повноваження головного захисника прав людини в Україні для перегляду цієї заборони", – мовиться в тексті звернення.

      Читайте також: В'їзд в Україну для росіян: всі деталі

      Прийняте київською владою рішення відверто порушує права людини, позбавляючи мільйони ні в чому не повинних людей можливості відвідувати своїх родичів, здійснювати ділові поїздки, їздити на відпочинок, на лікування, на навчання, на хрестини, на поминальні служби,
      – висловив переконання представник Росії.

      Зазначимо, що Федотов у своєму зверненні перекрутив інформацію щодо росіян, яких не впускатимуть в Україну. Адже відомо, що заборона не поширюється на людей, які прямують до України з поїздкою гуманітарного характеру: смерть, хвороба близьких родичів.

      "Ось чому я переконаний, що заборона обмежує і права українських громадян, що мають у Росії родичів, друзів, ділових партнерів", – додав Федотов.

      Федотов Денісова заборона в'їзду в Україну для чоловіків з Росії
      Лист Федотова до Денісової

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Україна Росія заборона в'їзду

       
      як розгортаються події після обмеження в'їзду в Україну чоловікам-громадянам росії:
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 канал
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