Україна заборонила в’їзд для чоловіків-росіян: з'явилась перша реакція РФ

У Росії вважають, що введення Україною заборони на в'їзд у країну чоловіків-громадян РФ віком від 16 до 60 років нібито є "черговою проваокацією Києва". Водночас, Росія не повинна робити дзеркальних заходів у відповідь та забороняти в'їзд на свою територію громадянам України.

Таку заяву зробив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає ТАСС.

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"Це черговий суто пропагандистський акт Києва, якому потрібно за всяку ціну довести наявність якихось агресивних намірів Росії щодо України і підтримувати знервовану обстановку в країні", – сказав він.

На його думку, Росія не повинна забороняти в'їзд на свою територію громадянам України у відповідь на таку заборону росіянам. Окрім того, він цинічно відзначив, що РФ нібито не воює з Україною.

Переконаний, що відповідні заходи в тому ж дусі приймати не потрібно – ми з Україною не воюємо. А ось авторів подібних ініціатив народи знати повинні, на майбутнє, коли почнуть з'ясовувати роль кожного з персонажів в погіршенні відносин між нашими народами,

– додав Косачов.

Зазначимо, саме Росія веде агресивну політику щодо України, анексувала Крим, розв'язала війну на Донбасі, незаконно затримує та засуджує українців, а нещодавно обстріляла українські кораблі та захопила моряків в Азовському морі.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.