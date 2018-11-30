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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Україна заборонила в’їзд для чоловіків-росіян: з'явилась перша реакція РФ

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      У Росії відреагували на заборонилу в’їзду чоловікам-росіянам в Україну
      У Росії відреагували на заборонилу в’їзду чоловікам-росіянам в Україну / Фото з відкритих джерел

      У Росії вважають, що введення Україною заборони на в'їзд у країну чоловіків-громадян РФ віком від 16 до 60 років нібито є "черговою проваокацією Києва". Водночас, Росія не повинна робити дзеркальних заходів у відповідь та забороняти в'їзд на свою територію громадянам України.

      Таку заяву зробив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає ТАСС.

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      "Це черговий суто пропагандистський акт Києва, якому потрібно за всяку ціну довести наявність якихось агресивних намірів Росії щодо України і підтримувати знервовану обстановку в країні", – сказав він.

      На його думку, Росія не повинна забороняти в'їзд на свою територію громадянам України у відповідь на таку заборону росіянам. Окрім того, він цинічно відзначив, що РФ нібито не воює з Україною. 

      Переконаний, що відповідні заходи в тому ж дусі приймати не потрібно – ми з Україною не воюємо. А ось авторів подібних ініціатив народи знати повинні, на майбутнє, коли почнуть з'ясовувати роль кожного з персонажів в погіршенні відносин між нашими народами,
      – додав Косачов.

      Зазначимо, саме Росія веде агресивну політику щодо України, анексувала Крим, розв'язала війну на Донбасі, незаконно затримує та засуджує українців, а нещодавно обстріляла українські кораблі та захопила моряків в Азовському морі.

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

       

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Заборона в’їзду росіянам в Україну Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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