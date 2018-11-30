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      Украина запретила въезд для мужчин-россиян: появилась первая реакция РФ

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      В России отреагировали на запрет въезда мужчинам-россиянам в Украину
      В России отреагировали на запрет въезда мужчинам-россиянам в Украину / Фото из открытых источников

      В России считают, что введение Украиной запрета на въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет якобы является "очередной провокацией Киева". В то же время, Россия не должна делать зеркальных мер и в ответ запрещать въезд на свою территорию гражданам Украины.

      Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

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      "Это очередной сугубо пропагандистский акт Киева, которому нужно любой ценой доказать наличие каких-либо агрессивных намерений России в отношении Украины и поддерживать нервозную обстановку в стране", – сказал он.

      По его мнению, Россия не должна запрещать въезд на свою территорию гражданам Украины в ответ на такой запрет россиянам. Кроме того, он цинично отметил, что РФ якобы не воюет с Украиной.

      Убежден, что соответствующие меры в том же духе принимать не нужно – мы с Украиной не воюем. А вот авторов подобных инициатив народы должны знать, на будущее, когда начнут выяснять роль каждого из персонажей в ухудшении отношений между нашими народами,
      – добавил Косачев.

      Отметим, что именно Россия ведет агрессивную политику в отношении Украины, аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе, незаконно задерживает и осуждает украинцев, а недавно обстреляла украинские корабли и захватила моряков в Азовском море.

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

       

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Запрет въезда россиянам в Украину Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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