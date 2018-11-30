У Раді запропонували заборонити в'їзд з Росії не лише чоловікам

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні у "Народному фронті" пропонують не пускати в країну не лише громадян Росії чоловічої статі, але і російських жінок.

Про це розповів народний депутат від цієї політсили Андрій Тетерук у ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, заборона на в’їзд російським чоловікам на територію України значно посилить ситуацію з безпекою країни.

Разом із тим, я не можу не дивуватися половинчастому рішенню, і, на мою думку, дискредитація жінок у цьому контексті є неприпустимою", – зауважив він.

Як підкреслив парламентар, половинчасте рішення не призведе до бажаного результату.

Протягом останніх років ми були свідками, як у США затримували саме жінок, які шпигували для РФ. Я не бачу сенсу вводити обмеження саме для чоловіків. Треба запроваджувати візовий режим, вирішити цю проблему раз і назавжди. Цей кремлівський режим буде спонукати всіх своїх громадян – і чоловіків, і жінок – робити деструктивні дії щодо України,

– вважає Тетерук.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.





Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка