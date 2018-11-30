01:04
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу і заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Раді запропонували заборонити в'їзд з Росії не лише чоловікам

      217 Читать новость на русском
      "Народний фронт" запропонував заборонити в'їзд в Україну також і жінкам із російським громадянством
      "Народний фронт" запропонував заборонити в'їзд в Україну також і жінкам із російським громадянством / Соцмережі

      У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні у "Народному фронті" пропонують не пускати в країну не лише громадян Росії чоловічої статі, але і російських жінок.

      Про це розповів народний депутат від цієї політсили Андрій Тетерук у ефірі одного з українських телеканалів.

      Читайте також: Воєнний стан в Україні: у ще одній області заборонили носити цивільним військову форму

      За його словами, заборона на в’їзд російським чоловікам на територію України значно посилить ситуацію з безпекою країни.

      Разом із тим, я не можу не дивуватися половинчастому рішенню, і, на мою думку, дискредитація жінок у цьому контексті є неприпустимою", – зауважив він.

      Як підкреслив парламентар, половинчасте рішення не призведе до бажаного результату.

      Протягом останніх років ми були свідками, як у США затримували саме жінок, які шпигували для РФ. Я не бачу сенсу вводити обмеження саме для чоловіків. Треба запроваджувати візовий режим, вирішити цю проблему раз і назавжди. Цей кремлівський режим буде спонукати всіх своїх громадян – і чоловіків, і жінок – робити деструктивні дії щодо України,
      – вважає Тетерук.

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Воєнний стан, Росія, заборона, Україна
      Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка 

       

      Заборона в'зду для росіян на територію україни: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Заборона в’їзду росіянам в Україну Україна – Росія Новини Росії Андрій Тетерук Народний фронт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 393
      Головні новини 30 листопада: заборона в'їзду росіянам, обшуки у Києво-Печерській Лаврі, транш ЄС
      30 листопада , 22:02 Головні новини 30 листопада: заборона в'їзду росіянам, обшуки у Києво-Печерській Лаврі, транш ЄС
      3318
      "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      30 листопада , 22:01 "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      Катерина Петренко 90
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      30 листопада , 21:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 23232
      Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон?
      30 листопада , 21:00 Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон?
      Михайло Гема 280
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Огризко пояснив, чому вигідно прийняти закон про вибори на Донбасі
       24 лютого 2016 , 11:15
      Через перебої з електрикою можна буде отримати компенсацію
       29 серпня 2016 , 18:54
      10-річний хлопчик подзвонив у поліцію з замкненої і розпеченої до 50 градусів машини
       27 липня , 14:40
      Германия планирует отказаться от авто с ДВС
       5 вересня , 11:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук