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      В Раде предложили запретить въезд из России не только мужчинам

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      "Народный фронт" предложил запретить въезд в Украину также и женщинам с российским гражданством
      "Народный фронт" предложил запретить въезд в Украину также и женщинам с российским гражданством / Соцсети

      В связи с введением военного положения в Украине в "Народном фронте" предлагают не пускать в страну не только граждан России мужского пола, но и российских женщин.

      Об этом рассказал народный депутат от этой политсилы Андрей Тетерев в эфире одного из украинских телеканалов.

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      По его словам, запрет на въезд российским мужчинам на территорию Украины значительно усугубит ситуацию с безопасностью страны.

      "Вместе с тем, я не могу не удивляться половинчатоум решению, и, по моему мнению, дискредитация женщин в этом контексте недопустима", – отметил он.

      Как подчеркнул парламентарий, половинчатое решение не приведет к желаемому результату.

      В течение последних лет мы были свидетелями, как в США задерживали именно женщин, которые шпионили для РФ. Я не вижу смысла вводить ограничение именно для мужчин. Надо вводить визовый режим, решить эту проблему раз и навсегда. Этот кремлевский режим будет побуждать всех своих граждан - и мужчин, и женщин - делать деструктивные действия в отношении Украины,
      - считает Тетерев.

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением. запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.

      Воєнний стан, Росія, заборона, Україна
      Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка 

       
       
      запрет въезда для россиян на территорию украины: хроника событий
       
      Теги: Новости Украины Народный фронт Андрей Тетерук Новости России Украина – Россия Запрет въезда россиянам в Украину Новости политики
      Источник: 24 Канал
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