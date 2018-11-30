В Раде предложили запретить въезд из России не только мужчинам

В связи с введением военного положения в Украине в "Народном фронте" предлагают не пускать в страну не только граждан России мужского пола, но и российских женщин.

Об этом рассказал народный депутат от этой политсилы Андрей Тетерев в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, запрет на въезд российским мужчинам на территорию Украины значительно усугубит ситуацию с безопасностью страны.

"Вместе с тем, я не могу не удивляться половинчатоум решению, и, по моему мнению, дискредитация женщин в этом контексте недопустима", – отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, половинчатое решение не приведет к желаемому результату.

В течение последних лет мы были свидетелями, как в США задерживали именно женщин, которые шпионили для РФ. Я не вижу смысла вводить ограничение именно для мужчин. Надо вводить визовый режим, решить эту проблему раз и навсегда. Этот кремлевский режим будет побуждать всех своих граждан - и мужчин, и женщин - делать деструктивные действия в отношении Украины,

- считает Тетерев.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением. запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.



Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка