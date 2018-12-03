Остановить Путина: как предотвратить захват Азовского моря?

Кризис в Азовском море продолжает обостряться. Запад слабо реагирует на прямую российскую агрессию. Жесткую линию занял Трамп, который отменил встречу с Путиным в связи с захватом Россией украинских кораблей и военных. Как остановить ползучую аннексию Азовского моря, – далее в материале 24 канала.

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Какая ключевая цель Путина?

По мнению экспертов, Путин не собирается останавливаться, понимая слабость Украины и Запада, который реагирует с опозданием и неадекватно. По словам дипломата, эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, Кремль меняет ситуацию на месте и затем фиксирует статус-кво. Так было с аннексией Крыма. И минскими соглашениями – их уже подписывать после того, как пророссийские боевики захватили Дебальцево и другие территории, которые должны были контролироваться Украиной.

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Такая же ситуация с Азовским морем. Сначала, рассказывает Хара, Россия пошла не военным путем – начали проверять суда, шедшие до или из Мариуполя или Бердянска. Затем увеличили количество времени проверки. Вход в Азовское море занимает 2-3 суток, выход – до 4. И это более важно, потому что это загруженные суда, которые везут товары или сырье в другие страны.



Путин хочет воплотить проект "новороссия", аннексируя Азовское море

И уже 25 ноября происходит факт агрессии России против Украины в Азовском море. По словам эксперта, Россия демонстрирует, что не собирается давать Украине возможности увеличивать свои способности противодействовать ползучей аннексии. А слабая реакция мира показывает, что россияне могут и дальше наглеть.

Россия в Азовском море создает новую реальность. Не только с целью нанести экономический ущерб Украине. Это тактические цели. Ключевая цель – проект "новороссия 2:0". В 2014 году Москва хотела отрезать по суше центральную часть Украины от моря. Потому что без портов Украина станет недееспособной. Когда этот проект не реализовался, Кремль пошел по морю, где Россия имеет преимущество. И далее Кремль будет пытаться перекрыть торговлю по Черному морю. А это большой вред нашей экономике,

– отмечает Александр Хара.

Дипломат напоминает: Путин не раз заявлял, что до завершения выборов в Украине нет смысла вести переговоры с Порошенко. То есть в ближайшее время ничего не будет решено.

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Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден, что Путин хотел наказать украинцев, поднять свой рейтинг в России и спровоцировать нас. При этом попутно решили захватить украинских моряков.

Проблема не в том, было ли формальное нарушение украинскими судами 12-мильной зоны. Движение кораблей проходит близко от этой зоны. Это могло произойти и случайно. Можно было все сделать без применения огня. Но Россия показала силу. Не исключено, провоцировала украинских военных на огонь. Чтобы заставить нас играть по российским правилам. Тогда неизвестно, как развилась бы ситуация. Инцидент со взаимным применением огня мог бы быть использован Россией для точечной, но демонстративной военной операции,

– считает Владимир Фесенко.

Трамп, Путин и судьба украинских моряков

На Западе не сразу отреагировали на открытую агрессию России против Украины в Азовском море. По мнению Владимира Фесенко, Россия в первые часы после обстрела и захвата украинских судов начала давать свою версию Западу о "провокации", опередив Украину. Это одна из главных причин того, что почти на сутки затянулась реакция Запада. И была очень осторожной.

Более жестко действовали США. Трамп заявил, что либо Путин освобождает украинские суда и военных, либо он отменяет двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Аргентине, который состоялась 30 ноября – 1 декабря. 29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным. В самом саммите Трамп прошел мимо Путина и не поздоровался с ним. Правда, Трамп таки пересекся с Путиным. Президент России говорит, что объяснил американскому коллеге "свое видение" агрессивных действий России в Азовском море во время неформальной беседы. Однако "каждый остался при своем мнении".

Кстати, президент США во второй раз отменяет встречу. Как известно, президенты должны были встретиться 11 ноября в Париже. Однако переговоры не состоялись.



Путин, захватив украинских моряков, повышает ставки в игре с США

По убеждению политического эксперта Василия Мокану, отмена встречи Трампа с Путиным – самая жесткая санкция, которую сегодня мог сделать Запад в отношении к режиму Путина. В Кремле ждали этой встречи.

Показательная отмена встречи Трампа и Путина будет более эффективным шагом, чем если бы они о чем-то договариваться на саммите. В ситуации открытой агрессии России в Азовском море доминируют не экономические или внутриполитические факторы, а геополитика Кремля, направленная в сторону США. Кремль повышает ставки и показывает очередную точку дестабилизации как предмет торга с Трампом. Путин, очевидно, был готов уступить – пойти на деэскалацию в акватории Азовского моря в обмен на определенные гарантии США. Возможно, выбивал бы гарантии не расширения НАТО на Восток,

– считает Василий Мокан.

Политолог Сергей Постоловский наоборот считает, что Трампу и Путину нужно было встретиться. Трамп мог бы повлиять на Путина, чтобы наших моряков освободили.

Отмена встречи Трампа и Путина соответствует логике категорической позиции Запада в отношении действий России в Азовском море. Впрочем, если докопаться до сути, то таким шагом Трамп умывает руки от решения конфликта в Азовском море. Нет решений – нет никаких договоренностей с Россией – нет никаких обязательств перед Путиным. Отмена встречи – сюрприз для Украины. Теперь мы остались с Россией один на один,

– отмечает Сергей Постоловский.

Что будет с украинскими моряками, захваченными Россией, – неизвестно. Владимир Фесенко считает, что их, скорее всего, освободят, но не сразу. Путин может это сделать – но после президентских выборов в Украине и в зависимости от их результата в качестве жеста доброй воли. Или возможен обмен. У нас есть арестованные российские суда. Но захваченніе украинские моряки – увеличило количество карт в руках Путина для торга.

Остановка строительства "Северного потока-2"

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, пока нет условий, которые бы заставили Россию изменить свою позицию относительно Азовского моря. Рычаги есть, но готов ли Запад их применять?

Введение нового пакета санкций, прекращение участия России в SWIFT, остановка строительства "Северного потока-2". Согласие США предоставить Украине военную помощь. Подписание договора о партнерстве НАТО с Украиной вне НАТО. Корабли, которые постоянно базировались в Одессе. Это могло бы ускорить переговорный процесс с Путиным. И выйти на оптимальный вариант. Запад к этому не готов, а Россия не собирается менять свою позицию,

– говорит Виталий Кулик.



Остановка строительства "Северного потока-2" стала бы действенной санкцией

По словам Александра Хары, нужно строить собственный флот, хотя наша власть упустила время. И долго не хотела замечать кризис на Азовском море. Москитный флот, говорит дипломат, правильно, но военные недовольны катерами Гюрза, которые не соответствуют задачам, которые должны выполнять.

Вопрос – строить флот на наших предприятиях, или получить это в других странах. Финансовый лизинг, совместное производство. Украинская коррупционная составляющая деформирует наши возможности. Дальше – дипломатия и представление в международных институтах претензий к России, наносит нам ущерб. И работа с нашими международными партнерами. Запад не понимает до конца, что происходит. А Путин не остановится, поскольку хочет уничтожить Украину. Или заставить нас согласиться на его условия прекращения войны – ограничение суверенитета,

– отмечает Хара.

Действенным средством сдерживания России эксперты считают остановку строительства совместного российско-германского газопровода "Северный поток-2". Александр Хара отмечает: если проект не реализуют, это будет очень болезненно для Путина.

Если строительство "Северного потока-2" остановят, то России придется платить Украине за транзит российского газа в Европу. Мы сможем этот газ использовать в перспективе. Если Путин захочет начать широкомасштабную агрессию против нас, то этот фактор – транзит газа по Украине – его будет сдерживать, поскольку может привести к прекращению поставок газа на Запад. Без "Северного потока-2" Россия не сможет получить сверхприбыль от немцев,

– подчеркивает Хара.

Виталий Кулик добавляет: в Азовском море продолжится блокада со стороны России. Уже началась зима. И частично судоходство прекращается.

"Следующим шагом России могут быть подобные действия на Черном море. Поэтому Украине просто необходимо достичь прихода западных кораблей НАТО и решения вопроса конвоя", – отметил Кулик.