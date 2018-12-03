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      Путин готовился к нападению на Украину в Азовском море: появились фотодоказательства

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      Появились доказательства подготовки России к эскалации в Азовском море
      Появились доказательства подготовки России к эскалации в Азовском море / Фото из открытых источников

      Россия планировала эскалацию в Керченском проливе. Спутниковые фото, сделанные в воскресенье, 2 декабря, показали недавно развернутую ракетную батарею российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

      Об этом сообщает Fox News.

      Читайте также: "Россия ничего никогда не захватывала": у Путина вызывающе ответили Порошенко относительно агрессии на Азове

      Телеканал отмечает, что подготовка к размещению С-400 началась еще задолго до агрессии РФ в Керченском проливе. Следовательно обострение отношений между Москвой и Киевом могло быть спланированным в Кремле.

      Так, в апреле 2018 года снимки этого места показали чистые земли, а строительство закончилось к 10 ноября – за две недели до недавней эскалации.

      Агресія Росії в Азовському морі
      В апреле 2018 года на этом участке не было никакой техники/ Источник: foxnews.comАгресія Росії в Азовському морі

      Сейчас на территории размещены ракетные комплексы/ Источник: foxnews.com

      Фото подтверждает наличие на базе ракетных комплексов. В частности, речь идет о восьми установках, разделенных на четыре группы. Они расположены в юго-западной части базы. Вблизи также видно два радара и несколько грузовиков.

      К слову, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушение всего государственного аппарата.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ И ЗАХВАТИЛА МОРЯКОВ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Владимир Путин Оружие
      Источник: 24 Канал
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