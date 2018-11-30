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      "Ни одна страна не позволила бы носиться за этими сумасшедшими": комментарий Захаровой об Азове

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      Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз выдала резонансный комментарий относительно эскалации конфликта на Азове
      Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз выдала резонансный комментарий относительно эскалации конфликта на Азове / Соцсети

      Официальная представительница МИД России Мария Захарова убеждает, что Россия в "ручном режиме" якобы регулировала инцидент в Керченском проливе. По ее словам, перед тем, как осуществить обстрел украинских кораблей на Азове, РФ "носилась" за украинцами в рамках своих территориальных вод.

      Такое заявление она сделала в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, передает ТАСС.

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      Как заявила так называемая "дипломатка", Россия в "ручном режиме" якобы регулировала инцидент в Керченском проливе, несмотря на то, что международные правила допускали более жесткую реакцию.

      "Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими сумасшедшими в рамках своих территориальных вод, спрашивать у них позывные, спрашивать кто они, останавливать их, в частности рискуя своими жизнями, посылать туда такое количество людей и в ручном режиме целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы", – подчеркнула Захарова.

      Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко отмечал, перед тем, как подвергнуться атаке, Украина сообщала России и сделала это своевременно, что ее два бронетанкера и один буксир намерены пройти через Керченский пролив.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

       

       

      ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА НА АЗОВЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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