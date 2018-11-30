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      Часть украинских моряков доставили в СИЗО, а часть – в больницу Москвы

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      Часть украинских моряков доставили в СИЗО Москвы, а часть – в больницу
      Часть украинских моряков доставили в СИЗО Москвы, а часть – в больницу / Фото из открытых источников

      В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского военного моряка, захваченного и арестованного Россией после атаки в Азовском море. Еще 3 украинских моряков находятся в больнице "Матросская тишина".

      Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на корреспондента и члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиеву, которая посетила арестованных в "Лефортово", где ей рассказали о госпитализации трех пострадавших.

      24 канал сообщал, что 30 ноября омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила, что захваченных и арестованных в Керченском проливе украинских военных моряков отправили в московское СИЗО.

      Читайте также: ФСБ России ненароком подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах

      Отметим, что незаконно арестованных украинских военных Россия обвиняет в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или угрозы его применения. Украинцы не соглашаются с этими обвинениями.

      Напомним, 29 ноября адвокаты арестованных украинских военных моряков сообщали, что моряков перевезли из оккупированного Симферополя в СИЗО в Москве.

      Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин в тот же день заявил, что по последней информации захваченные украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

      Утром 30 ноября омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что украинских военных моряков все же переводят в московское СИЗО.

      Что известно об инциденте в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Москва СІЗО
      Источник: 24 Канал
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