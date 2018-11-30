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      Частину українських моряків доставили в СІЗО, а частину – в лікарню Москви

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      Частину українських моряків доставили в СІЗО Москви, а частину – в лікарню
      Частину українських моряків доставили в СІЗО Москви, а частину – в лікарню / Фото з відкритих джерел

      У московське СІЗО "Лефортово" доставили 21 українського військового моряка, захопленого та арештованого Росією після атаки в Азовському морі. Ще 3 українських моряків перебувають у лікарні "Матроська тиша".

      Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на кореспондента і члена Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієву, яка відвідала заарештованих в "Лефортово", де їй розповіли про госпіталізацію трьох постраждалих.

      24 канал повідомляв, що 30 листопада омбудсмен України Людмила Денісова підтвердила, що захоплених та заарештованих у Керченській протоці українських військових моряків відправили до московського СІЗО.

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      Зазначимо, що незаконно арештованих українських військових Росія звинувачує у незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування. Українці не погоджуються з цими звинуваченнями.

      Нагадаємо, 29 листопада адвокати арештованих українських військових моряків повідомляли, що моряків перевезли з окупованого Сімферополя до СІЗО у Москві.

      Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін того ж дня заявив, що за останньою його інформацією, захоплені українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.

      Вранці 30 листопада омбудсмен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки переводять у московське СІЗО.

      Що відомо про інцидент в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Москва СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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