Частину українських моряків доставили в СІЗО, а частину – в лікарню Москви

У московське СІЗО "Лефортово" доставили 21 українського військового моряка, захопленого та арештованого Росією після атаки в Азовському морі. Ще 3 українських моряків перебувають у лікарні "Матроська тиша".

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на кореспондента і члена Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієву, яка відвідала заарештованих в "Лефортово", де їй розповіли про госпіталізацію трьох постраждалих.

24 канал повідомляв, що 30 листопада омбудсмен України Людмила Денісова підтвердила, що захоплених та заарештованих у Керченській протоці українських військових моряків відправили до московського СІЗО.

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Зазначимо, що незаконно арештованих українських військових Росія звинувачує у незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування. Українці не погоджуються з цими звинуваченнями.

Нагадаємо, 29 листопада адвокати арештованих українських військових моряків повідомляли, що моряків перевезли з окупованого Сімферополя до СІЗО у Москві.



Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін того ж дня заявив, що за останньою його інформацією, захоплені українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.



Вранці 30 листопада омбудсмен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки переводять у московське СІЗО.

Що відомо про інцидент в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.