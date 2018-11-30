У Росії запевнили, що захоплених українських моряків таки переводять у московське СІЗО
Захоплених у Керченській протоці та згодом арештованих в окупованому Криму українських військових моряків таки переводять у московське СІЗО. При цьому не відома кількість заарештованих українців, що переводяться до російської столиці.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.
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Омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що в Москву з Сімферополя переводять командний склад,
– сказали у прес-службі російського омбудсмена.
Нагадаємо, 29 листопада адвокати арештованих українських військових моряків повідомляли, що моряків перевезли з окупованого Сімферополя до СІЗО у Москві.
Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін того ж дня заявив, що за останньою його інформацією, захоплені українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.
Що відомо про інцидент в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.