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      Захоплених українських моряків відправили до Москви, – Денісова

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      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини
      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини / Фото з відкритих джерел

      Захоплених та заарештованих у Керченській протоці в окупованому Криму українських військових моряків відправили у Росію. Хлопців переводять у московське СІЗО.

      Про це повідомила Людмила Денісова у себе на Facebook-сорінці.

      Читайте також: Атака РФ на українські кораблі на Азові: відомо імена зрадників України, що здійснювали обстріл

      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини написала, що вона отримала інформацію від Архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, який щойно вийшов з офісу так званої уповноваженої з прав людини у Криму Людмили Лубіної. Їй вже надійшло офіційне підтвердження від УФСБ, що всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до Москви.

      Нагадаємо, 29 листопада адвокати арештованих українських військових моряків повідомляли, що моряків перевезли з окупованого Сімферополя до СІЗО у Москві.

      Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін того ж дня заявив, що за останньою його інформацією, захоплені українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.

      Що відомо про інцидент в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Москва Новини Росії Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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