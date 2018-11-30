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      Захваченных украинских моряков отправили в Москву, – Денисова

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      Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека
      Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека / Фото из открытых источников

      Захваченных и арестованных в Керченском проливе в оккупированном Крыму украинских военных моряков отправили в Россию. Ребят переводят в московское СИЗО.

      Об этом сообщила Людмила Денисова у себя на Facebook-странице.

      Читайте также: Атака РФ на украинские корабли на Азове: известны имена предателей Украины, совершавших обстрел

      Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека написала, что она получила информацию от Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, который только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от УФСБ, что все украинские моряки, которые содержались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву.

       

      Напомним, 29 ноября адвокаты арестованных украинских военных моряков сообщали, что моряков перевезли из оккупированного Симферополя в СИЗО в Москве.

      Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин в тот же день заявил, что по последней информации, захваченные украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

       

      Что известно про инцидент в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Москва Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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