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      Путін готувався до нападу на Україну в Азовському морі: з'явились фотодокази

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      З'явились докази підготовки Росії до ескалації в Азовському морі
      З'явились докази підготовки Росії до ескалації в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Росія планувала ескалацію у Керченській протоці. Супутникові фото, зроблені в неділю, 2 грудня, показали нещодавно розгорнуту ракетну батарею російського класу S-400 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

      Про це повідомляє Fox News.

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      Телеканал зазначає, що підготовка до розміщення С-400 почалася ще задовго до агресії РФ у Керченській протоці. Відтак загострення взаємин між Москвою і Києвом могло бути спланованим у Кремлі.

      Так, у квітні 2018 року знімки цього ж місця показали чисті землі, а будівництво закінчилося до 10 листопада — за два тижні до недавньої ескалації.

      Агресія Росії в Азовському морі
      У квітні 2018 року на цій ділянці не було жодної техніки/ Джерело: foxnews.com

      Агресія Росії в Азовському морі
      Зараз на території розміщені ракетні комплекси/ Джерело: foxnews.com      Фото підтверджує наявність на базі ракетних комплексів. Зокрема, йдеться про вісім установок, розділених на чотири групи. Вони розташовані у південно-західній частині бази. Поблизу також видно два радари і декілька вантажівок.

      До слова, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      росія атакувала українські кораблі та захопила моряків: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини Росії Зброя
      Джерело: 24 Канал
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