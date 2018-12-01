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      "Стріляли у міжнародних водах": з'явилося розлідування Bellingcat щодо агресії РФ на Азові

      2027 Читать новость на русском
      Український катер обстріляли в міжнародних водах, – Bellingcat про агресію Росії в Азові
      Український катер обстріляли в міжнародних водах, – Bellingcat про агресію Росії в Азові / Фото з відкритих джерел

      Британські дослідники визначили, що по катеру "Бердянськ" ВМС ЗСУ росіяни стріляли у міжнародних водах. До того ж корабель РФ навмисне протаранив український катер щонайменше чотири рази.

      Про це йдеться у матеріалі Bellingcat.

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      Так, британські дослідники проаналізували атаку Росії на українські кораблі в Азовському морі.

      Автори матеріалу прокоментували зображення, яке активно поширює ФСБ. Вони зазначили, що "Бердянськ" перебував "понад 500 метрів за межами вод, щодо яких Росія заявляє претензії як на свої територіальні води".

      Ясно видно кілька речей. По-перше, на основі відеоматеріалів з геолокацією, українські кораблі дійсно входили у територіальні води, які Росія вважає своїми, як поблизу окупованого Криму, так і поблизу материкової Росії у Керченській протоці, – відзначили дослідники.

      Однак вони підкоеслюють, що це було юридично допустимо в зв'язку з угодою 2003 року між двома країнами.

      "По-друге, можна сказати, що український буксир "Яни Капу" навмисно протаранили не менше чотирьох разів протягом щонайменше години. По-третє, на основі інформації, наданої ФСБ Росії, яка, як видається, звинувачує себе, стрілянина по "Бердянську" найбільш ймовірно сталася у міжнародних водах", – додали у Bellingcat.

      24 канал з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Омеляна повідомляв, що станом на вечір 28 листопада українські порти, що мають вихід до Азовського моря залишалися заблокованими Росією на захід та вихід. Мовиться про порти Маріуполя та Бердянська. За даними Омеляна, Росія блокувала 35 суден.

      Що трапилось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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