Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Що відомо про обстріл Одеси?

У Повітряних силах розповіли про небезпеку вдень 27 липня. Там зазначили, що ворожі ударні БпЛА атакують з акваторії Чорного моря в напрямку міста Чорноморськ.

Ворожий обстріл підтвердив міський голова Геннадій Труханов. Він повідомив про вибухи та підкреслив, що наразі по ворожих цілях працюють українські захисники.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

У неділю, 27 липня, російські окупанти також обстріляли Сумщину. Ворог атакував область "Шахедами" та КАБами. Зокрема, близько 10:57 журналісти написали про вибух в обласному центрі, а згодом знову – о 11:15.