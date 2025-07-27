Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Что известно об обстреле Одессы?

В Воздушных силах рассказали об опасности днем 27 июля. Там отметили, что вражеские ударные БпЛА атакуют из акватории Черного моря в направлении города Черноморск.

Вражеский обстрел подтвердил городской голова Геннадий Труханов. Он сообщил о взрывах и подчеркнул, что сейчас по вражеским целям работают украинские защитники.

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В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты также обстреляли Сумскую область. Враг атаковал область "Шахедами" и КАБами. В частности, около 10:57 журналисты написали о взрыве в областном центре, а затем снова – в 11:15.