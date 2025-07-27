Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Однако воздушная тревога в области продолжалась с 07:19 до 10:51, повторно ее объявили в 11:12.

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Что известно об атаке?

В 09:09 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских ударных беспилотниках на западе Сумской области, которые двигались курсом на Черниговскую область.

Кроме того, в 09:33 на область летели управляемые авиационные бомбы.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, утром 27 июля под ударом также оказалась Хмельницкая область, там прогремели взрывы. Об угрозе применения врагом ударных БПЛА информировали жителей Староконстантинова.

Кроме того, силы ПВО также работали в Киевской области – движение российских дронов там зафиксировали около 06:56.