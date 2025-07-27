Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Обратите внимание Атака "Шахедами" продолжается: где сейчас российские дроны, какие области под угрозой удара

Что известно о взрывах на Киевщине 27 июля?

В 06:56 в ОВА сообщили, что в Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Отметили, что работают Силы ПВО.

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