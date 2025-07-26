Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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Что известно об атаке "Шахедами" 26 июля?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

16:54, 26 июля

Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину.

16:44, 26 июля

Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины.

16:34, 26 июля

Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.

16:00, 26 июля

Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.