Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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Что известно об атаке "Шахедами" 26 июля?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте