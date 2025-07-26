Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Что известно об атаке "Шахедами" 26 июля?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину. Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины. Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы. Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.
Группа российских беспилотников на севере Донецкой области курсом на Харьковщину.
Группа вражеских ударных дронов из Брянской области на север Сумщины.
Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.
Мониторинговые сообщества пишут, что отмечены пуски российских дронов с аэродрома "Халино" некоторое время назад.