Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.
Дивіться також Масована атака "Шахедів" і балістики вночі 26 липня: які наслідки в областях
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку "Шахедами" 26 липня?
В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Група російських безпілотників на півночі Донеччини курсом на Харківщину. Група ворожих ударних дронів з Брянської області на північ Сумщини. Російський ударний безпілотник на сході Сумщини, курсом на Суми. Моніторингові спільноти пишуть, що відмічено пуски російських дронів з аеродрому "Халіно" деякий час тому.
Група російських безпілотників на півночі Донеччини курсом на Харківщину.
Група ворожих ударних дронів з Брянської області на північ Сумщини.
Російський ударний безпілотник на сході Сумщини, курсом на Суми.
Моніторингові спільноти пишуть, що відмічено пуски російських дронів з аеродрому "Халіно" деякий час тому.