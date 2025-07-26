Окупанти здійснили комбіновану атаку на українські міста. Найбільше постраждали південно-східні регіони, передає 24 Канал.
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Які наслідки атаки Росії 26 липня?
Запоріжжя. Зафіксовано кілька пожеж у Запорізькому районі, є влучання у нежитлову будівлю. Попередньо, без постраждалих, – ОВА. Ворог завдав удари ракетою та 10 БпЛА по місту Зміїв Чугуївського району. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа. Уночі під атакою дронів опинився Хортицький район Запоріжжя. Там працювала ППО. Після 00:00 у Шостці пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою КАБів. Як повідомив начальник ОВА Олег Григоров, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Уночі 26 липня противник вдарив по місту КАБами. Йдеться про щонайменше чотири бомби, які влучили у Київському районі. Зазначається, що удар був по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто. Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару КАБАми по Харкову. Після першої ночі Харків опинився під ударами балістики. Попередньо: два ракетні удари за межами міста та один – у місті у Київському районі. Відомо про поранених у Харкові. За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу міста Зміїв постраждали двоє людей. О 02:28 Харківщину з різних напрямків почали атакувати безпілотники. Пролунала серія вибухів. Уночі 26 липня окупанти спершу вдарили ракетою по Кам'янському, спричинивши там сильну пожежу. Опісля ворог випустив кілька балістичних ракет у напрямку Дніпра і Кам'янського. Після балістичного обстрілу Дніпро і передмістя опинилися під ударами дронів. Кілька десятків безпілотників атакували регіон. Вибухи там не припиняються.
Ворог вдарив дронами по Запоріжжю
Противник влучив по Шостці на Сумщині
Противник масовано вдарив по Харкову і області
Росія обстріляла Дніпро і передмістя дронами і ракетами
Запоріжжя. Зафіксовано кілька пожеж у Запорізькому районі, є влучання у нежитлову будівлю. Попередньо, без постраждалих, – ОВА.
Ворог завдав удари ракетою та 10 БпЛА по місту Зміїв Чугуївського району.
Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.
Уночі під атакою дронів опинився Хортицький район Запоріжжя. Там працювала ППО.
Після 00:00 у Шостці пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою КАБів.
Як повідомив начальник ОВА Олег Григоров, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.
Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.
Уночі 26 липня противник вдарив по місту КАБами. Йдеться про щонайменше чотири бомби, які влучили у Київському районі.
Зазначається, що удар був по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює.
Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто.
Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару КАБАми по Харкову.
Після першої ночі Харків опинився під ударами балістики. Попередньо: два ракетні удари за межами міста та один – у місті у Київському районі. Відомо про поранених у Харкові.
За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу міста Зміїв постраждали двоє людей.
О 02:28 Харківщину з різних напрямків почали атакувати безпілотники. Пролунала серія вибухів.
Уночі 26 липня окупанти спершу вдарили ракетою по Кам'янському, спричинивши там сильну пожежу.
Опісля ворог випустив кілька балістичних ракет у напрямку Дніпра і Кам'янського.
Після балістичного обстрілу Дніпро і передмістя опинилися під ударами дронів. Кілька десятків безпілотників атакували регіон. Вибухи там не припиняються.