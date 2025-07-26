02:47, 26 липня

Уночі 26 липня противник вдарив по місту КАБами. Йдеться про щонайменше чотири бомби, які влучили у Київському районі.

Зазначається, що удар був по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює.

Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто.

Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару КАБАми по Харкову.

Після першої ночі Харків опинився під ударами балістики. Попередньо: два ракетні удари за межами міста та один – у місті у Київському районі. Відомо про поранених у Харкові.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу міста Зміїв постраждали двоє людей.

О 02:28 Харківщину з різних напрямків почали атакувати безпілотники. Пролунала серія вибухів.



