Россияне пытаются вызвать у украинцев страх и сломать наш дух сопротивления, борьбы. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также Массированная атака БПЛА по Одессе: спасатели ищут пострадавших под завалами

Чего добивается враг?

Сергей Братчук отметил, что в российской стратегии ведения войны четко прописано, что когда не удается что-то сделать на фронте, то должен быть привлечен инструмент террора. Он предусматривает уничтожение всего живого, чтобы войска врага могли зайти на эту территорию без боя.

Видим, что снова били по Одессе, в этом случае по Привозу. Отстроим, конечно. От того наше украинское сало не станет хуже, от того наши копчености не станут менее известными во всем мире. Россияне будут тем салом давиться. На Привоз мы все равно будем ходить и всех приглашаем, особенно после победы,

– подчеркнул он.

Сегодня очевидно, что продолжается террор против населения, создание страха, который заставит людей уезжать из страны, не чувствовать себя в безопасности, чтобы у людей совсем исчезло чувство сопротивления, борьбы. Однако захватчикам не удастся этого сделать.

Напомним, массированный удар дронами устроила российская армия ночью 24 июля между 1 и 2 часами ночи. Под два десятка БПЛА налетели на город в несколько волн, работали силы ПВО, прозвучала серия взрывов. В ГСЧС сообщили, что в Одессе, в частности, горел рынок Привоз. Пожар на одесском Привозе удалось ликвидировать.