О пожаре на Привозе сообщили в ГСЧС. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Подробнее об атаке Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре города

Пожар на Привозе после атаки БпЛА в Одессе 24 июля: что известно?

Массированный удар дронами устроила российская армия ночью 24 июля между 1 и 2 часами ночи. Под два десятка БпЛА налетели на город в несколько волн, работали силы ПВО, прозвучала серия взрывов.

После отбоя власти сообщили о последствиях атаки – зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, в частности на двух этажах в жилой многоэтажке, на кровле, на торговых павильонах и АЗС.

Известно и о повреждении памятников архитектуры в историческом центре. В ГСЧС сообщили же, что в Одессе горит рынок Привоз. А это не просто рынок, а настоящее сердце Одесской области, где чувствуется пульс города.

Спасатели ликвидируют последствия российского удара и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место. Также пострадал не менее известный Приморский бульвар.

Спасатели пытаются укротить огонь на Привозе / Смотрите фото ГСЧС

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины, а также о последствиях российских атаки читайте в нашем телеграме.