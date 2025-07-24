Про пожежу на Привозі повідомили в ДСНС. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Докладніше про атаку Росія атакувала Одесу ударними БпЛА: виникли пожежі, є пошкодження в історичному центрі міста

Пожежа на Привозі після атаки БпЛА в Одесі 24 липня: що відомо?

Масований удар дронами влаштувала російська армія вночі 24 липня між 1 та 2 годинами ночі. Під два десятки БпЛА налетіли на місто у кілька хвиль, працювали сили ППО, пролунала серія вибухів.

Після відбою влада повідомила про наслідки атаки – зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та низку пожеж, зокрема на двох поверхах у житловій багатоповерхівці, на покрівлі, на торгівельних павільйонах та АЗС.

Відомо й про пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі. У ДСНС повідомили ж, що в Одесі горить ринок Привоз. А це не просто ринок, а справжнє серце Одещини, де відчувається пульс міста.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце. Також постраждав не менш відомий Приморський бульвар.

Рятувальники намагаються приборкати вогонь на Привозі / Дивіться фото ДСНС

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