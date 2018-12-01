18:10
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      СІЗО "зачинені": представники України не можуть відвідати захоплених моряків у Москві

      390 Читать новость на русском
      Представники України не можуть відвідати захоплених моряків у СІЗО Москви
      Представники України не можуть відвідати захоплених моряків у СІЗО Москви / Фото з відкритих джерел

      Адвокатам і українським консулам наразі не вдається відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України матимуть шанс потрапити до моряків лише в понеділок.

      Про це повідомив адвокат українського моряка Дениса Гриценка Микола Полозов, пише "5 канал".

      Читайте також: Адвокат полонених українських моряків вилетів у Москву

      Раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що 21 український моряк, яких Росія після зухвалої атаки захопила на Азові, зараз перебувають у СІЗО "Лефортово", який розташовується у столиці Росії Москві. Щодо ще трьох полонених, то вони наразі перебувають у лікарні "Матроська тиша".

      Захисник наголошує, що наразі російські СІЗО "зачинені".

      Російська влада дала інформацію українській стороні про те, де перебувають моряки ввечері в п'ятницю, коли СІЗО були закриті. Субота, неділя – СІЗО теж закриті. Раніше, ніж в понеділок, ні консули, ні хтось з адвокатів потрапити туди не зможуть,
      – сказав Полозов.

      За його словами, для таких відвідин українським адвокатам необхідно отримувати дозвіл слідчого, а це може затягнути процес на кілька днів.

      Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РФ: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України Новини політики Москва СІЗО
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Українці кинулися робити біометричні паспорти
      7 квітня 2017 , 21:35
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      В Україні змінилися правила реєстрації автомобілів
       23 серпня , 09:08
      Нова надія Реала – Баба: він забиває як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону
       15 листопада , 22:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук