СІЗО "зачинені": представники України не можуть відвідати захоплених моряків у Москві

Адвокатам і українським консулам наразі не вдається відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України матимуть шанс потрапити до моряків лише в понеділок.

Про це повідомив адвокат українського моряка Дениса Гриценка Микола Полозов, пише "5 канал".

Читайте також: Адвокат полонених українських моряків вилетів у Москву

Раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що 21 український моряк, яких Росія після зухвалої атаки захопила на Азові, зараз перебувають у СІЗО "Лефортово", який розташовується у столиці Росії Москві. Щодо ще трьох полонених, то вони наразі перебувають у лікарні "Матроська тиша".

Захисник наголошує, що наразі російські СІЗО "зачинені".

Російська влада дала інформацію українській стороні про те, де перебувають моряки ввечері в п'ятницю, коли СІЗО були закриті. Субота, неділя – СІЗО теж закриті. Раніше, ніж в понеділок, ні консули, ні хтось з адвокатів потрапити туди не зможуть,

– сказав Полозов.

За його словами, для таких відвідин українським адвокатам необхідно отримувати дозвіл слідчого, а це може затягнути процес на кілька днів.

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.